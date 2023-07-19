历时两年，涉案流水 4000 亿的全国“虚拟货币第一案”告破

IT之家 7 月 19 日消息，IT之家从平安湖北公众号获悉，7 月 18 日，湖北省荆门市沙洋县公安局对外发布消息，涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案主犯邱某某等人已被依法送审。为了这一刻，专案组的民警们足足奋战了两年。

2021 年 7 月 28 日，沙洋县熊某向纪山派出所报案称，他在手机上玩了一款名为“XXX 棋牌游戏”的软件，输掉了十万余元。经过初步调查，沙洋县公安局发现这是一个利用境外服务器、虚拟货币等方式进行犯罪的跨境网络赌博团伙。该团伙打着棋牌游戏的幌子，吸引参赌人员充值游戏豆，然后通过传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白，将资金转移至境外。

为了打击这个犯罪团伙，沙洋县公安局与荆门市公安局成立了“728”专案组，抽调精悍警力展开侦查。该案先后被上级有关部门确定为省督、部督案件。专案组面临着参赌人员众多、犯罪团伙骨干境外坐镇、涉赌资金流转复杂等难题，传统的侦查技战法难以奏效。

在沙洋县副县长、公安局长郑代平的指导下，专案组创新地采用了“资金穿透法”的侦查思路，即通过盯住涉赌资金的流向，追查嫌疑人团伙的组织结构和关键人员。

经过近两年的艰苦侦查，专案组成功摧毁了 14 个相关团伙，抓获嫌疑人 130 余人，扣押涉案电脑和手机 300 余部、涉案手机卡、银行卡 200 张、点钞机和 POS 机 18 台。同时，专案组与虚拟货币发行机构对接，将多个涉案虚拟货币账户冻结，避免了价值 1.6 亿美元（约人民币 10 亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。

2022 年 10 月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。这是全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。

此外，专案组还在公安部的支持和协调下，启动了跨国司法协作，出境追捕 3 名主要嫌疑人，并成功将其遣返回国。2023 年 6 月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。

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