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比亚迪面向摩洛哥市场推出汉 EV、唐 EV 和元 PLUS 车型

2023/7/16 7:24:17 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 7 月 16 日消息，比亚迪在摩洛哥举行品牌发布暨新车型上市发布会，面向摩洛哥市场正式推出三款全新纯电车型 —— 汉 EV、唐 EV 和元 PLUS（海外称 BYD ATTO 3），并公布官方售价。

IT之家此前报道，比亚迪在去年 11 月与摩洛哥经销商集团 Hakam Family Group 旗下的 Auto Nejma SA.达成合作，携手为摩洛哥提供深受消费者喜爱的新能源乘用车。

据了解，比亚迪早在 2017 年就进入摩洛哥，宣布在摩洛哥建设新的工厂，主要负责生产电动乘用车、公共汽车和卡车。当时，比亚迪主席王传福与摩洛哥行业及投资部长 Moulay Hafid El Alamy 及摩洛哥财政部长 Mohamed Boussaid 在卡萨布兰卡签署了谅解备忘录。

截至 2023 年 6 月，比亚迪全球新能源汽车累计销量超过 460 万辆，在全球范围内设立了 30 多个工业园，生产的新能源汽车足迹遍布 70 多个国家和地区，超过 400 个海外城市。

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关键词：比亚迪

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