iPhone 14 系列深受美国苹果用户追捧：占比 79%、仅次于 iPhone 7 系列

IT之家 7 月 20 日消息，根据市场调查机构 CIRP 公布的最新报告，自苹果 2017 年推出 iPhone 7 以来，iPhone 14 系列在美国市场的份额占比最高。

CIRP 报告中指出，iPhone 7 系列在美国苹果用户群体中掀起了升级浪潮，最高比例达到了 81%。

苹果历年 iPhone 新机型的占比通常在 70% 左右，而根据 2023 年 6 月的统计数据，iPhone 14 系列创下近期新高，占比达到了 79%，距离 iPhone 7 系列的成绩仅差 2 个百分点。

CIRP 认为主要有两个方面的因素，IT之家梳理如下：

用户拉长使用 iPhone 时间

由于疫情等综合因素，苹果用户更换手机的时间通常超过 2 年，因此消费者有更多的动力购买最新型号。

运营商优惠：

随着美国运营商将 iPhone 的分期付款协议从 24 个月改为 36 个月，iPhone 14 和旧机型之间的月成本差异似乎并不大，这可能会促使消费者购买新设备。

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