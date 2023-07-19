Unity 的苹果 Vision Pro 游戏开发工具 PolySpatial 现已推出 Beta 版

IT之家 7 月 19 日消息，Unity 公司今天宣布，其为苹果 Vision Pro 头显开发的“PolySpatial”平台已经进入测试阶段，为开发者提供一个创建和移植 3D 体验到苹果 Vision Pro 的方法。

IT之家注意到，PolySpatial 平台在今年早些时候举行的 WWDC 上发布，为那些已经使用过 Unity 引擎的开发者提供了熟悉的工作流程，以降低开发过程中的障碍。最重要的是，PolySpatial 可以用来将现有的游戏移植到 visionOS 系统上。例如，已经在 Apple Arcade 上众筹成功的游戏《What the Golf?》就正在使用 PolySpatial 平台移植到 visionOS 系统上。Unity Create 总经理 Marc Whitten 对 TechCrunch 说：

苹果公司的增强现实和虚拟现实副总裁 Mike Rockwell 也表示：“我们知道有一个庞大的开发者社区，他们一直在使用 Unity 强大的创作工具构建令人难以置信的 3D 体验，我们非常高兴他们能为苹果 Vision Pro 构建应用程序。基于 Unity 的应用程序和游戏可以在苹果 Vision Pro 上原生运行，因此它们可以访问具有突破性的 visionOS 功能，包括低延迟透视和高分辨率渲染。”

Unity 公司尚未提供 PolySpatial 平台公开发布的时间表，但从今天开始，已经报名测试的开发者将分批获得早期访问权限。

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