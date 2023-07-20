苹果正开发推进“Apple GPT”AI 模型，暂无发布计划

IT之家 7 月 20 日消息，根据彭博社的马克・古尔曼（Mark Gurman）报道，苹果内部正在开发“Apple GPT”人工智能项目，足以媲美 OpenAI 的 ChatGPT 项目。

IT之家援引彭博社报道，苹果公司在过去几个月时间里，首要任务就是推进 AI 项目。

和 OpenAI 的 ChatGPT、微软的 Bing、谷歌的 Bard 等大语言模型类似，苹果为 AI 项目开发了一个“Ajax”框架，并开发了自己的内部聊天机器人，部分工程师称之为“Apple GPT”。

“Ajax”平台基于 Google 的 Jax 机器学习框架构建，运行在 Google Cloud 上。据报道，苹果曾考虑与 OpenAI 签订合同，并曾经试用 OpenAI 的技术，但最终放弃了这项计划。

报道称苹果目前还没有发布 Apple GPT 的计划，古尔曼表示苹果可能会在 2024 年发布。

报告中指出，苹果人工智能负责人约翰・詹南德里亚（John Giannandrea）和软件工程负责人克雷格・费德里吉（Craig Federighi）正在领导苹果的人工智能工作。

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