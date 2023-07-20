报告称 Meta 的 AR 头显落后苹果 Vision Pro 三年

IT之家 7 月 20 日消息，根据 The Information 报道，Meta 为了和苹果的 Vision Pro 头显竞争，正加速推进 VR / AR 头显项目，只不过成品需要等到 2027 年才会发布。

苹果 Vision Pro

Meta 公司试图遏制苹果的关注度，在苹果发布 Vision Pro 前几天，推出了 Quest 3 头显设备。

IT之家援引该媒体报道，Meta 公司原本计划订购 Plessey 制造的 microLED 屏幕，但由于后者无法开发出足够明亮的屏幕，这笔交易基本宣告失败。

报告称 Meta 在放弃 Plessey 的 microLED 屏幕之后，转而研究经过验证且成本较低的硅基液晶（LCos）技术。

Meta Quest Pro

Meta 已经宣布了一项为期 4 年的开发计划，表示计划在 2023 年年底升级 Quest 3 头显；计划在 2024 年内部研发出代号为 Orion 的 AR 头显设备；在 2027 年推出代号为 Artemis 的消费类 AR 头显。

Meta 已经削减了 Artemis 头显的组件，材质方面不会使用碳化硅，而是使用玻璃，此外缩小了头显的视野。

报告称 Meta 的 AR 头显原定视野为 70 度，不过现在规划 2027 年推出的头显，将会和微软的 HoloLens 和 Magic Leap 的头显一样，仅仅只有 50 度，而作为对比，苹果的 Vision Pro 头显视野为 120 度。

梅塔在过去 12 个月里做出的妥协包括完全取消 LiDAR 功能，以及一台可以让多人同时看到 AR / VR 对象的投影仪。

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