IBM 第二季度营收 154.75 亿美元，净利润同比增长 8%

北京时间 7 月 20 日早间消息，IBM 今天发布了该公司的 2023 财年第二季度财报。报告显示，IBM 第二季度总营收为 154.75 亿美元，与上年同期的 155.35 亿美元相比下降 0.4%，不计入汇率变动的影响为同比增长 0.4%；净利润为 15.83 亿美元，上年同期为 13.92 亿美元；来自于持续运营业务的净利润为 15.81 亿美元，上年同期为来自于持续运营业务的净利润 14.65 亿美元，同比增幅达 8%。

IBM 第二季度调整后每股收益超出华尔街分析师预期，但营收未能达到预期，从而导致其盘后股价下跌逾 1%。

第二季度主要业绩：

在截至 2023 年 6 月 30 日的这一财季，IBM 的净利润为 15.83 亿美元，上年同期为 13.92 亿美元。

IBM 第二季度来自于持续运营业务的净利润为 15.81 亿美元，与上年同期的 14.65 亿美元相比增长 8%；来自于持续运营业务的每股摊薄收益为 1.72 美元，与上年同期的 1.61 美元相比增长 7%。IBM 第二季度来自于非持续运营业务的利润为 200 万美元，上年同期来自于非持续运营业务的亏损为 7300 万美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），IBM 第二季度来自于持续运营业务的运营净利润为 20.03 亿美元，与上年同期的 21.05 亿美元相比下降 5%；来自于持续运营业务的运营每股摊薄收益为 2.18 美元，与上年同期的 2.31 美元相比下降 6%，但这一业绩仍旧超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，12 名分析师此前平均预期 IBM 第二季度每股收益将达 2.01 美元。

IBM 第二季度总营收为 154.75 亿美元，与上年同期的 155.35 亿美元相比下降 0.4%，不计入汇率变动的影响为同比增长 0.4%，这一业绩未能达到分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，11 名分析师此前平均预期 IBM 第二季度营收将达 155.7 亿美元。

IBM 第二季度来自于持续运营业务的总毛利润为 85.01 亿美元，与上年同期的 82.90 亿美元相比增长 3%；总毛利率为 54.9%，上年同期为 53.4%，同比上升 1.6 个百分点。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），IIBM 第二季度来自于持续运营业务的总毛利润为 86.50 亿美元，与上年同期的 84.70 亿美元相比增长 2%；总毛利率为 55.9%，上年同期为 54.5%，同比上升 1.4 个百分点。

第二季度成本和支出：

IBM 第二季度来自于持续运营业务的总支出及其他收入为 65.01 亿美元，上年同期为 65.68 亿美元。其中，销售、总务和行政支出为 49.00 亿美元，上年同期为 48.55 亿美元；研发和工程支出为 16.87 亿美元，上年同期为 16.73 亿美元；知识产权和海关开发收入为 2.48 亿美元，上年同期为 1.76 亿美元；其他收入为 2.61 亿美元，上年同期的其他收入为 8100 万美元；利息支出为 4.23 亿美元，上年同期为 2.97 亿美元。

第二季度各部门业绩：

2023 财年第二季度，IBM 软件业务部门（包括混合平台与解决方案业务以及交易处理业务）的营收为 66.08 亿美元，与上年同期的 61.66 亿美元相比增长 7.2%，不计入汇率变动的影响为同比增长 7.5%。软件业务部门的毛利率为 79.3%，上年同期为 79.2%。

其中：

- 混合平台与解决方案业务的营收同比增长 6%，不计入汇率变动的影响为同比增长 7%。在这项业务内部：红帽（Red Hat）部门的营收同比增长 11%；自动化部门的营收同比增长 1%，不计入汇率变动的影响为同比增长 2%；数据和人工智能部门的营收同比增长 10%，不计入汇率变动的影响为同比增长 11%；安全部门的营收同比下降 2%，不计入汇率变动的影响为同比下降 1%。

- 交易处理业务的营收同比增长 9%，不计入汇率变动的影响为同比增长 10%。

IBM 咨询业务部门（包括商业转型、技术咨询和应用业务）第二季度营收为 50.13 亿美元，与上年同期的 48.09 亿美元相比增长 4.3%，不计入汇率变动的影响为同比增长 5.9%。

其中：

- 业务转型营收同比增长 3%，不计入汇率变动的影响为同比增长 5%；

- 技术咨询营收同比增长 4%，不计入汇率变动的影响为同比增长 5%；

- 应用运营营收同比增长 6%，不计入汇率变动的影响为同比增长 8%；

IBM 第二季度基础设施业务部门（包括混合基础设施和基础设施支持业务）营收为 36.18 亿美元，与上年同期的 42.35 亿美元相比下降 14.6%，不计入汇率变动的影响为同比下降 13.8%。

其中：

- 混合基础设施业务营收同比下降 18%。在这项业务内部，IBM z 系统营收同比下降 30%，分布式基础设施营收同比下降 6%。

- 基础设施支持业务营收同比下降 8%，不计入汇率变动的影响为同比下降 6%。

IBM 第二季度融资部门（包括客户和商业融资业务）营收为 1.85 亿美元，与上年同期的 1.46 亿美元相比增长 26.2%，不计入汇率变动的影响为同比增长 27.1%。

IBM 第二季度其他业务部门的营收为 5100 万美元，上年同期其他业务部门的营收为 1.80 亿美元。

第二季度其他财务信息：

IBM 第二季度来自于运营活动的净现金为 26 亿美元，与上年同期相比增加了 13 亿美元。不计入 IBM 融资部门的应收账款，IBM 第二季度来自于运营活动的净现金同样为 26 亿美元。IBM 第二季度自由现金流为 21 亿美元，同比持平。在第二季度中，IBM 通过派发股息的形式向股东返还了 15 亿美元现金。

截至 2023 年第二季度末，IBM 持有 163 亿美元现金（包含有价证券），与截至 2022 年底相比增加了 75 亿美元；债务总额（其中包括全球融资部门的 106 亿美元债务）为 575 亿美元，自 2022 年底以来增加了 65 亿美元。

上半年主要业绩：

IBM 上半年总营收为 297.27 亿美元，上年同期为 297.32 亿美元。IBM 上半年来自于持续运营业务的净利润为 25.15 亿美元，上年同期为 21.27 亿美元；来自于持续运营业务的每股摊薄收益为 2.73 美元，上年同期为 2.34 美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），IBM 上半年来自于持续运营业务的净利润为 32.52 亿美元，上年同期为 33.76 亿美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），IBM 上半年来自于持续运营业务的每股摊薄收益为 3.54 美元，上年同期为 3.71 美元。

IBM 上半年来自于运营活动的净现金为 64 亿美元，与上年同期相比增加了 18 亿美元。不计入 IBM 融资部门的应收账款，IBM 上半年来自于运营活动的净现金为 44 亿美元。IBM 上半年的自由现金流为 34 亿美元，与上年同期相比增加了 1 亿美元。

2023 年全年业绩展望：

IBM 继续预计，该公司 2023 财年营收的同比增长率（不计入汇率变动的影响）将可达到 3% 至 5%。IBM 表示，按照当前的汇率，预计汇率变动对该公司营收增长造成的影响将是中性的。

据 IBM 此前公布的财报显示，2022 财年该公司的总营收为 605.30 亿美元，而据雅虎财经频道提供的数据显示，18 名分析师目前平均预期该公司 2023 财年的总营收将达 622.7 亿美元。

IBM 还继续预计，2023 财年该公司的自由现金流将达 105 亿美元左右，与 2022 财年相比增加 1 亿美元以上。

股价变动：

当日，IBM 股价在纽约证券交易所常规交易中上涨 0.12 美元，报收于 135.48 美元，涨幅为 0.09%。在随后截至美国东部时间周三晚上 7 点 28 分（北京时间周四早上 7 点 28 分）的盘后交易中，IBM 股价下跌 1.68 美元，至 133.80 美元，跌幅为 1.24%。过去 52 周，IBM 最高价为 153.21 美元，最低价为 115.55 美元。

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