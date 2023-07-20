消息称三星 Galaxy Watch 6 手表有望推出商务款，7 月 26 日揭晓答案

IT之家 7 月 20 日消息，据推特博主 @SnoopyTech 爆料，除了已经曝光的 Galaxy Watch 6 / 6 Classic 智能手表，三星还有望带来一款 Galaxy Watch 6 Business 产品。

据外媒 cnet 报道，关于 Galaxy Watch 6 Business 在设计和规格上与标准型号有何不同目前还不得而知，预计这款新品功能设计上会采用与标准款 / Classic 款不同的侧重点。

关于 Galaxy Watch 6/6 Classic 外观设计与规格参数已经非常明确，Galaxy Watch 6 有 40 毫米和 44 毫米两种尺寸，将配备 AMOLED 显示屏，分辨率分别为 432 x 432 像素和 480 x 480 像素，40 毫米版本配备 300 毫安时电池，44 毫米版本配备 425 毫安时电池。

图源 @SnoopyTech

Galaxy Watch 6 Classic 则提供 47 毫米和 43 毫米两种尺寸，采用分辨率为 480 x 480 像素和 432 x 432 像素的 AMOLED 显示屏，以及不锈钢制成的物理旋转表圈。

这两款手表都将采用 Exynos W930 处理器，并具有 2GB 的 RAM。除了防水和防尘认证外，它们还将配备多种传感器并带来健康管理功能，支持 Wear OS、Wi-Fi、可选 4G、NFC、GPS 和蓝牙 5.3 等。

图源 @SnoopyTech

三星将于 7 月 26 日举行 Galaxy Unpacked 全球新品发布会，Galaxy Watch 6 系列智能手表、三星 Galaxy Z Fold 5 / Flip 5 折叠屏手机等新品会正式亮相，届时IT之家将带来详细报道，感兴趣的朋友可以关注一下。

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