消息称三星 Galaxy Z Fold 5 折叠屏新机将推配有 S Pen 笔槽的手机壳

IT之家 7 月 20 日消息，据外媒 Android Authority 消息，报料人 Ishan Agarwal 在 Meta 新推出的社交平台 Threads 分享了号称是三星 Galaxy Z Fold 5 和 Galaxy Z Flip 5 两款最新折叠屏机型的官方图片。

从其中一张图片可明显看见，图中的 Galaxy Z Fold 5 附有一套手机壳，上面还内置了一个三星 S Pen 手写笔的笔槽。

IT之家此前报道，三星原本计划在今年发布的折叠屏新机中嵌入 S Pen，但由于此举会对内部空间造成影响，且考虑到厚度问题，最终这个计划仍然遭到取消。消息人士称，由于技术门槛很高，内置 S Pen 本身是可能的，但手机也会因此变得更厚，得不偿失。

当然，还有一种办法，就是把笔弄细一些。但是这样的话手写笔的书写体验就变差了，而且成本上涨还带来了一定负担。而现在我们看到了这样的设计，似乎为折叠屏手机既要保证足够“轻薄”，又要集成手写笔的目标提供了一种全新的思路。

IT之家附三星 Galaxy Z Fold 5 机型此前爆料配置信息如下，该机型将于 7 月 26 日 19:00 举行的三星 Galaxy Unpacked 全球新品发布会上正式登场。

显示屏

7.6 英寸 2176x1812 分辨率内屏

6.2 英寸 2316x904 分辨率外屏，均为 Super AMOLED 屏，刷新率均为 120Hz

处理器及内存

高通骁龙 8 Gen 2 For Galaxy 移动平台，核心主频为 3.36GHz

12GB RAM + 256GB / 512GB /1TB ROM 存储

摄像头

后摄： 5000 万像素的主摄 + 1200 万像素超广角镜头 + 1000 万像素长焦镜头

前摄：1000 万像素摄像头 + 400 万像素摄像头

电池

4400mAh 容量电池，支持最高 25W 快速充电、无线快充

其他

支持 GPS、5G、Wi-Fi 6E、蓝牙 5.3、NFC

USB 3.2 Type-C 接口

IPX7 防水

内置 Samsung DeX 和 Samsung Pay

预装基于 Android 13 的 One UI 5.1 操作系统

售价

256GB：1899 欧元（ 当前约 15382 元人民币 ）

512GB：2039 欧元（ 当前约 16516 元人民币 ）

1TB：2279 欧元（当前约 18460 元人民币）

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