三星将在纽约、巴黎等全球 7 城设 Galaxy 新品体验区，为新品发布会造势

IT之家 7 月 18 日消息，据韩联社消息，三星电子于本周一（17 日）表示，将在全球 6 个国家的 7 个城市开设名为“Galaxy 体验空间”的新品体验区。覆盖城市如下：

韩国首尔城东区圣水洞、釜山水营区广安里

美国纽约

法国巴黎

德国柏林

阿联酋迪拜

泰国曼谷

据三星官方表示，该体验区将于 7 月 28 日至 8 月 20 日在首尔和釜山以“Galaxy Studio”之名亮相，并从当地时间 26 日起在海外其他城市依次开放，旨在“邀请消费者进入一个不同的世界”。用户可以体验最新的 Galaxy 设备和创新技术，感受其设计创新、游戏体验乃至通过配件自己设计手机。

IT之家此前报道，三星宣布 Galaxy Unpacked 全球新品发布会将于 7 月 26 日 19:00 举行，届时将带来新一代三星 Galaxy Z Fold 5 和 Flip 5 折叠屏手机，现已开启新品预约。

关于三星两款全新折叠屏机型，现汇总此前爆料如下：

三星 Galaxy Z Fold5

显示屏： 7.6 英寸 2176x1812 分辨率内屏，6.2 英寸 2316x904 分辨率外屏，两块屏幕均为 Super AMOLED 屏，刷新率均为 120Hz

处理器：高通骁龙 8 Gen 2 For Galaxy 移动平台，核心主频为 3.36GHz，与 S23 系列采用的定制版移动平台相似，还将配备 12GB RAM 以及 256GB / 512GB ROM 存储

摄像头：后摄由 5000 万像素的主摄以及 1200 万像素超广角镜头、1000 万像素长焦镜头组成，前摄由 1000 万像素摄像头和 400 万像素摄像头组成

电池： 4400mAh 容量电池，支持最高 25W 快速充电、无线快充

其他：支持 GPS、5G、Wi-Fi 6E、蓝牙 5.3、NFC、USB 3.2 Type-C 接口和 IPX7 防水，内置 Samsung DeX 和 Samsung Pay 等功能，预装基于 Android 13 的 One UI 5.1 操作系统

三星 Galaxy Z Flip5

显示屏：6.7 英寸 FHD+ AMOLED 120Hz 内屏、3.4 英寸外屏

处理器：高通骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 芯片

摄像头：1200 万像素主摄，支持光学防抖，1200 万像素超广角；机身正面配有 1200 万像素自拍摄像头

电池：3700mAh（典型值）/3591mAh（额定值），支持 25W 充电

存储：8GB+128GB、8GB+256GB 两种规格

系统：预装基于 Android 13 的 One UI 5.1 操作系统

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