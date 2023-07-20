宝骏最新旗舰车型 EQ200 首曝：号称对标保时捷 Taycan，目标年销量 10 万台

IT之家 7 月 20 日消息，汽车博主 @痛快舒畅 发文透露，宝骏汽车在其未来规划中立下了销量目标，并透露了最新的品牌阵容。其中，不同车型的销量目标如下：

宝骏悦也：5 万辆 / 年

宝骏云朵：15 万辆 / 年

宝骏 EQ200：10 万辆 / 年

三款车型分别承担“年轻个性”“走进家庭”“品牌旗舰”的定位。其中，宝骏悦也已在 5 月末正式上市，宝骏云朵也有望在近期展开交付，而最后一款代号为 EQ200 的神秘新车，则是首次出现在大众视野中，且号称“品牌旗舰”车型。

▲ 图源博主 @痛快舒畅

IT之家注意到，本月 11 日，上汽通用五菱品牌事业部副总经理周钘就已在微博上透露，宝骏品牌将于 2024 年推出一款号称“对标保时捷 Taycan、蔚来 ET7、奔驰 EQE、特斯拉 Model S”的全新车型，即是今天首次以具体形式亮相的 EQ200。不过，吉利控股集团高级副总裁杨学良在转发中表示：飘了。

从宝骏的规划 PPT 中可以看见，EQ200 的外观仍然具有较明显的概念车色彩，拥有线条硬朗锋利的前脸和流线型的圆润车身，配备了 T 字形的贯穿式大灯和流媒体后视镜。

▲ 图源博主 @痛快舒畅

根据上述“竞品”来看，该车有望具备这些车型的大部分共同点：双电机四驱、续航超过 600 公里、零百加速时间 5 秒以内、中型到中大型的尺寸。

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