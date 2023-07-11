iOS 16.5.1 导致部分网站无法正常访问，苹果紧急撤回更新

IT之家 7 月 11 日消息，苹果公司早些时候发布了 iOS 16.5.1 安全响应更新，修复了一个正在被攻击者利用的安全漏洞。不过苹果随后又撤回了该更新，原因似乎是 Safari 浏览器的一个微小改变导致了一些网站无法正常访问。

苹果公司去年底首次推出了快速安全响应（RSR）系统，旨在使苹果能够自动向设备推送紧急的安全修复，而无需用户进行完整的 iOS 更新。这样做的目的是让设备尽快获得保护，而不需要等待用户进行更新。

IT之家注意到，过去 iOS 安全更新通常与新功能更新捆绑在一起，这意味着想要保持安全的用户必须更新到最新版本的操作系统，即使他们不想要或不需要新功能。很多人出于这个原因而对更新他们的设备犹豫不决，因为他们不想改变他们的设备的工作方式。通过将安全与功能更新分开，苹果使用户更容易保持安全。

然而开发者 Aaron 发现，在 iOS 16.5.1 推送后不久，该更新就被撤回了。他注意到有报道称，该更新导致了一些网站无法正常访问，包括 Facebook、Instagram 和 Zoom，这些网站显示它们不支持 Safari 浏览器。有网友认为，这是因为用户代理在末尾添加了一个“（a）”，导致一些网站无法识别浏览器。

如果确实是这样的话，那么苹果应该很快会再次推送。

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