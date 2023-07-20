特斯拉允许车主将旧车购买的 FSD 转移到新车上，只有 70 天机会窗口

IT之家 7 月 20 日消息，在特斯拉 2023 年第二季度财报电话会议上，特斯拉 CEO 马斯克宣布，车主目前可以将旧车购买的全自动驾驶（FSD）服务转移到新车上。
特斯拉允许购买了价值 1.5 万美元 FSD 服务的车主将软件包转移到新车上，但前提是他们必须在本季度（9 月底前）下单。马斯克称这是“一次性”的特殊优惠，机会窗口距今只有 70 天。
马斯克同时在会议中表示，特斯拉正在向另一家大型汽车制造商授权其 FSD 驾驶辅助技术，他没有透露这家公司的名称，但马斯克表示，许可 FSD 给其他车企一直是特斯拉计划的一部分。
据悉，此前特斯拉车主花费 1.5 万美元（IT之家注：国行 6.4 万元人民币）购买的 FSD 软件，只能与购买的车辆绑定，即便车主再买一辆特斯拉汽车，需要重新再买一份 FSD 软件，对车主的钱包来说相当不友好。
此外，特斯拉 FSD 目前还没有在华落地，早期就购买了该软件的车主，目前依然无法使用 FSD 软件，甚至后期再卖车时，也无法将 FSD 绑定为个人权益，只能随车卖掉，且在二手市场，FSD 并不能给其二手车价带来多少溢价。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。