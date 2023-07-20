特斯拉允许车主将旧车购买的 FSD 转移到新车上，只有 70 天机会窗口

IT之家 7 月 20 日消息，在特斯拉 2023 年第二季度财报电话会议上，特斯拉 CEO 马斯克宣布，车主目前可以将旧车购买的全自动驾驶（FSD）服务转移到新车上。

特斯拉允许购买了价值 1.5 万美元 FSD 服务的车主将软件包转移到新车上，但前提是他们必须在本季度（9 月底前）下单。马斯克称这是“一次性”的特殊优惠，机会窗口距今只有 70 天。

马斯克同时在会议中表示，特斯拉正在向另一家大型汽车制造商授权其 FSD 驾驶辅助技术，他没有透露这家公司的名称，但马斯克表示，许可 FSD 给其他车企一直是特斯拉计划的一部分。

据悉，此前特斯拉车主花费 1.5 万美元（IT之家注：国行 6.4 万元人民币）购买的 FSD 软件，只能与购买的车辆绑定，即便车主再买一辆特斯拉汽车，需要重新再买一份 FSD 软件，对车主的钱包来说相当不友好。

▲ 图源 特斯拉国行官网

此外，特斯拉 FSD 目前还没有在华落地，早期就购买了该软件的车主，目前依然无法使用 FSD 软件，甚至后期再卖车时，也无法将 FSD 绑定为个人权益，只能随车卖掉，且在二手市场，FSD 并不能给其二手车价带来多少溢价。

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