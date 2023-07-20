比亚迪大圆柱电池新进展：开始招募供应商，此前已有相关专利曝光

IT之家 7 月 20 日消息，7 月 18 日，“比亚迪采购与供应管理”公众号发布招募公告，称拟对 2023 年大圆柱电池全自动烘烤线设备实行供应商公开招募，并“欢迎所有满足准入资源要求的供应商积极报名参与”。

具体来看，此次招募时间为 2023 年 7 月 18 日-2023 年 8 月 1 日，招募的产品设备为全自动接触式高真空烘烤线，主要用于大圆柱电池注液前的电芯烘烤，电芯烘烤物流线主要包含以下部分：上料系统，干燥系统，搬运系统，冷却＆下料系统，控制系统等，意味着比亚迪旗下的大圆柱电池业务出现最新进展。

此外，比亚迪申请的一份相关专利已于去年 8 月曝光，为正六棱柱电芯。此前曾有业内人士猜测，该电芯基于大圆柱电池进行外壳改造，且将采用磷酸铁锂化学体系。

当前包括特斯拉、宝马等在内的车企均对采用大圆柱电池表现出浓厚兴趣。另据IT之家此前报道，国内锂电池制造商亿纬锂能将为宝马在欧洲的电动汽车提供大圆柱电池。

一名直接了解该交易的人士表示，亿纬锂能已签署合同，成为宝马将于 2025 年在欧洲上市的新系列电动汽车的主要电池供应商。亿纬锂能接受相关媒体采访时回应称：此前公司已取得宝马定点，目前公司产线正在建产，建成之后与对方协商好就可以正常供货。

此外，今年 EUROBIKE 2023 德国法兰克福欧洲自行车展上，亿纬锂能首次发布 46 系列大圆柱轻型电池包，号称具有超高能量密度。

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