2899 元起，荣耀平板 MagicPad 13 正式开售：13 英寸 2.8K IMAX Enhanced 护眼屏

IT之家 7 月 20 日消息，荣耀上周发布 MagicPad 13 平板电脑，今日正式开售，首发价 2899 元起。

8GB+256GB：2999 元（首发 2899 元）

12GB+256GB：3299 元

16GB+512GB：3699 元

Magic-Pencil 3 手写笔 499 元（IT之家注：支持 4096 级压感、2ms 低时延、零压出墨感应，续航 10h）

这款平板采用 13 英寸 2.8K 超清 IMAX Enhanced 护眼屏，在 LCD 平板领域首次实现了∆E<1 的色准，分辨率 2880×1840，屏幕比例 15.6:10，支持 144Hz 自适应刷新率、144Hz 触控采样率（触控笔 240Hz）、HDR 10、10.7 亿色、700nit 亮度、90% 屏占比。

据介绍，MagicPad 13 还实现了行业首创的裸耳 3D 空间音频，配备八扬声器音箱级低音炮，并选用低频内核面积 494 平方毫米的扬声器，而且还是首款 QQ 音乐臻品认证空间音频平板，同时通过了 IMAX Enhanced 认证。

其他方面，MagicPad 13 搭载高通骁龙 888；前置 9MP 镜头，后置 13MP 镜头；内置 10050mAh 电池，支持 66W 快充；支持 USB 3.2 Gen1、蓝牙 5.2，预装基于安卓 13 的 MagicOS 7.2 系统。

该机提供了星空灰、月色、天青色 3 款配色，有素皮版和金属版两种，素皮版厚 6.84mm、重 673g，金属版厚 6.49mm、重 660g。

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