台积电第二季度净利润 1818 亿新台币，同比下降 23.3%

IT之家 7 月 20 日消息，台积电今日公布了 2023 年第二季度的财务数据。截至 2023 年 6 月 30 日的第二季度合并收入为 4808.4 亿新台币（IT之家备注：当前约 1115.55 亿元人民币），净利润为 1818.0 亿新台币（当前约 421.78 亿元人民币），摊薄每股收益为 7.01 新台币（当前约 1.62632 元人民币）。

台积电第二季度收入同比下降 10.0%，净利润和稀释每股收益均下降 23.3%。与 2023 年第一季度相比，第二季度的收入环比下降 5.5%，净利润环比下降 12.2%。

以美元计算，台积电第二季度收入为 156.8 亿美元，同比下降 13.7%，环比下降 6.2%。第二季度毛利率为 54.1%，营业利润率为 42.0%，净利润率为 37.8%。

第二季度，台积电 5 纳米的出货量占晶圆总收入的 30%，7 纳米占 23%，先进技术（7 纳米及更先进的技术）占晶圆总收入的 53%。

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