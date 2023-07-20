雷神 G45 Switch 游戏手柄发布：霍尔摇杆 + 霍尔扳机，169 元起

IT之家 7 月 20 日消息，雷神推出了一款游戏手柄，型号为 G45，支持有线、蓝牙、2.4GHz 三模连接，支持 PC、手机、TV、NS、车机等平台，标准版和 Pro 版分别为 169 元和 189 元，将于 7 月 25 日开启预售。

相比标准版，Pro 版的区别主要在于摇杆和 NFC 支持，而且只有 Pro 版赠送接收器。

这款游戏手柄采用全机械按键，拥有格斗十字键、氛围 RGB 摇杆灯、TURBO 宏编程按键，支持三模多平台连接、一键唤醒 / 原生六轴体感、NFC 等功能。

据介绍，Pro 版采用了控银 JH16 旗舰霍尔摇杆，全方位精准调教，使用寿命更长，而且不漂移；而标准版为碳膜摇杆。据悉，摇杆可拆卸，标配金属圈，耐磨不掉屑，而且支持摇杆曲线、死区自定义。

这款手柄采用了旗舰霍尔扳机，支持 255 级 0 物理接触，霍尔磁感应技术带来更高精度反馈；ABXY 采用凯华长寿命微动按键，其余按键皆采用机械开关，触发更灵敏。

这款手柄目前已经上架京东商城，感兴趣的用户可以通过IT之家下方链接查看更多详情。

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