评价和销量均不理想，消息称 Quest Pro 头显将停产

IT之家 7 月 20 日消息，据 The Information 援引知情人士的消息报道，Meta 已不再订购新的 Quest Pro 组件，因此当剩余组件用完时，该头显将停产。

Quest Pro 是去年 11 月上市的一款高端 VR 头显，配备了眼球追踪和面部追踪功能，可以实现彩色透视和混合现实效果。但由于分辨率不高、透视画质粗糙、处理器性能不足、缺少自动房间感知功能、以及 Meta 的卡通化形象无法展现出面部追踪的优势，Quest Pro 的评价和销量都不理想。今年 3 月，Meta 公司还将 Quest Pro 的售价从 1500 美元降到了 1000 美元（IT之家备注：当前约 7230 元人民币）。

Quest 3 将于今年秋季上市，是一款面向大众的 VR 头显，价格更低，但 GPU 性能却比 Quest Pro 高出一倍。Meta 公司创始人马克・扎克伯格还表示，Quest 3 的透视效果比 Quest Pro 更好、更先进。不过，Quest 3 没有眼球追踪和面部追踪功能，所以如果 Quest Pro 在 Quest 3 上市后停售，那么 Meta 公司就不会再提供这些功能了。

此外报道还称，Meta“暂停”了 Quest Pro 2 的开发，The Verge 也报道称，在 3 月份泄露的 Meta 路线图中也看到了该公司的这一举动。该路线图显示，Meta 而是计划推出更具雄心的带有 Codec Avatars 的 Quest Pro 2，实现真实的空间远程交流，但这款产品要等到 2024 年以后才有可能上市。

对此，Meta 公司代表人士重申了该公司在公布 Quest 3 时的声明：“我们将与 Quest 3 一起，继续销售 Quest 2 和 Pro，并且我们将继续发布新的软件更新，使 Quest 体验更好。”

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