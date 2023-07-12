Meta CTO：我们并不是因为苹果 Vision Pro 而抢先公布 Quest 3 头显

IT之家 7 月 12 日消息，Meta 公司的首席技术官安德鲁・博斯沃思（Andrew Bosworth）否认了该公司为了抢在苹果之前，而提前公布其最新的 VR 头显 Quest 3 的猜测。他说，Meta 公司是根据消费者的购物习惯，选择在 6 月份发布 Quest 3 的消息，而不是因为担心苹果的竞争。

Meta 公司在 6 月 1 日公布了 Quest 3 VR 头显，售价 499 美元（IT之家备注：当前约 3598 元人民币），预计将在今年秋季上市。这款头显是 Meta 公司旗下 Quest 系列的最新产品，拥有更高的分辨率、更快的刷新率、更强大的处理器和更舒适的设计。

Meta 公司的公告仅仅比苹果发布其首款“混合现实”头显 Vision Pro 早了四天。苹果在 6 月 5 日举行的年度 WWDC 活动上揭晓了 Vision Pro，售价高达 3499 美元（当前约 25228 元人民币），可以同时支持增强现实和虚拟现实功能，具有超高清显示屏、先进的传感器。

有些人怀疑 Meta 公司是不是因为担心苹果的竞争，而提前发布了 Quest 3 的消息。但博斯沃思在周一举行的 Instagram 问答环节中否认了这一猜测。他说，Meta 公司是根据消费者的购物习惯，选择在 6 月份发布 Quest 3 的消息。他解释说，去年他们发现，如果在 9 月或 10 月份公布新款头显，很多消费者已经在夏季做出了购买决定，或者已经有了自己想要的方向，所以无法充分利用假日季节的销售机会，“我们希望尽早宣布它，以便人们知道它即将到来，这样他们就可以在假期前做好计划他们想做什么。”

博斯沃思还说：“人们不会相信我 —— 我不在乎。我说的是真话。你可以相信我也可以不相信我。这取决于你。”

Meta 公司计划在 9 月底举行 Connect 2023 活动，重点介绍该公司的增强现实和虚拟现实产品，以及其元宇宙进展。

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