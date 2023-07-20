蔚来发布 V2G 20kW 充电桩：可反向往电网输电，8 月投入使用

IT之家 7 月 20 日消息，蔚来今日举办 NIO Power Day 2023（蔚来能源日），展示了自家即将投入使用的最新技术，其中包含可反向往电网输电的 V2G（IT之家注：Vehicle to grid，电动汽车入网技术，或称车网互动）20kW 充电桩。

据蔚来副总裁沈斐介绍，该充电桩可使用户单独参与电网调节，车辆电池储备的电量可通过其反向输送给电网，号称让车辆变成“移动储能站”，在需要的时候把电放出来反向给用户、工厂、企业使用。

此外，蔚来也成为了首家接入电网调度虚拟电厂的汽车品牌，将在北京后沙峪率先设立两个 20kW V2G 充电桩，并与祁连山国家公园携手构建全球首个 V2G 光伏自循环补能体系，将于 8 月投入使用。

蔚来总裁秦力洪还宣布，“换电不断电”功能将于今年第四季度上线，三代换电站自动泊车将支持一把入库。同时，蔚来官方还总结了自家换电模式的“九大优点”如下：

车网互动，助力削峰填谷，减少能源浪费；

换电跟加油一样快；

消除里程焦虑，去哪都方便；

‎不用下车，全程自动，比充电更舒适；

灵活升级，市区小电池，长途大电池；

‎车电分离，买车不用买电池，降低购车门槛

‎每次换电都是体检，电池更安全

优化充电电流，相比超快充，电池寿命更长

电池灵活拆卸，便于电池回收再利用

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