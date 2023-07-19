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蔚来汽车宣布贯通“丝绸之路”：全程 3313 公里，布局 33 座充换电站

2023/7/19 13:34:48 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 Bazingaha 的线索投递！

IT之家 7 月 19 日消息，今日午间，蔚来汽车官宣“Power Journeys 丝绸之路”贯通

该路线以西安大雁塔为起点，途经法门寺、麦积山石窟、黄河铁桥、昭武楼、张掖丹霞地质公园、金塔胡杨林、嘉峪关、莫高窟、阳关遗址、玉门关、月牙泉、高昌故城、雅丹魔鬼城、火焰山、天山天池、安集海大峡谷、赛里木湖、果子沟大桥等风景名胜，终点位于新疆伊犁吐虎鲁克铁木尔汉麻扎，全程共 3313km，布局 33 座充换电站。

IT之家附“丝绸之路”全程充换电站布局如下

  • 西安城北客运站（有换电站）

  • 宝鸡中石油高新六路（有换电站 + 超充）

  • G30 连霍高速眉县服务区（有换电站）

  • 天水东森物流园

  • 陇西新金龙商场

  • 兰州红星美凯龙（有换电站 + 超充）

  • 兰州岚沐泰捷（有换电站 + 超充）

  • 永登爱萍大酒店

  • 武威中石化聚能加气站

  • 张掖润湖假日酒店

  • 张掖黑水国服务区

  • 高台西部天地时代购物广场

  • 酒泉西部天地时代购物广场

  • 玉门中石化万盛站

  • 瓜州国风大酒店

  • 敦煌中石化三危站

  • 瓜州中石化柳园通达站

  • G30 连霍高速星星峡镇站

  • 哈密锦江科技酒店站

  • G30 连霍高速哈密地区中石化红山口站

  • 吐鲁番葡萄沟景区

  • 吐鲁番坎儿井民俗风情园

  • 乌鲁木齐红星美凯龙（有换电站 + 超充）

  • 石河子居然之家

  • G30 连霍高速中石化路油石化风景区

  • 奎屯润锦国际酒店

  • 精河县领御酒店

  • 赛里木湖景区

  • 霍尔果斯中亚风情街

Power Journeys 是蔚来为了让用户“愉悦畅行抵达诗与远方”，而发起的能源布局项目。在基础设施不完善但“极具向往感”的目的地部署充换电设施，满足车主补能需求，“让油车能去的地方电车也能去”。

截至 2023 年 7 月，蔚来已累计贯通包括川青滇 3 条进藏路线、河西走廊、独库公路、川西大环线、呼伦贝尔草原线、长城山海线在内的 59 条路线。

IT之家附蔚来官方宣传海报如下，建议将手机顺时针旋转 90° 观看。显示器无法旋转的网页端用户，可以将自己的脖子向左旋转 90°将图片保存至本地，右键选取“向右旋转”后打开观看。

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关键词：充电站蔚来换电站

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