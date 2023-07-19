蔚来汽车宣布贯通“丝绸之路”：全程 3313 公里，布局 33 座充换电站

IT之家 7 月 19 日消息，今日午间，蔚来汽车官宣“Power Journeys 丝绸之路”贯通。

该路线以西安大雁塔为起点，途经法门寺、麦积山石窟、黄河铁桥、昭武楼、张掖丹霞地质公园、金塔胡杨林、嘉峪关、莫高窟、阳关遗址、玉门关、月牙泉、高昌故城、雅丹魔鬼城、火焰山、天山天池、安集海大峡谷、赛里木湖、果子沟大桥等风景名胜，终点位于新疆伊犁吐虎鲁克铁木尔汉麻扎，全程共 3313km，布局 33 座充换电站。

IT之家附“丝绸之路”全程充换电站布局如下：

西安城北客运站 （有换电站）

宝鸡中石油高新六路 （有换电站 + 超充）

G30 连霍高速眉县服务区 （有换电站）

天水东森物流园

陇西新金龙商场

兰州红星美凯龙 （有换电站 + 超充）

兰州岚沐泰捷 （有换电站 + 超充）

永登爱萍大酒店

武威中石化聚能加气站

张掖润湖假日酒店

张掖黑水国服务区

高台西部天地时代购物广场

酒泉西部天地时代购物广场

玉门中石化万盛站

瓜州国风大酒店

敦煌中石化三危站

瓜州中石化柳园通达站

G30 连霍高速星星峡镇站

哈密锦江科技酒店站

G30 连霍高速哈密地区中石化红山口站

吐鲁番葡萄沟景区

吐鲁番坎儿井民俗风情园

乌鲁木齐红星美凯龙 （有换电站 + 超充）

石河子居然之家

G30 连霍高速中石化路油石化风景区

奎屯润锦国际酒店

精河县领御酒店

赛里木湖景区

霍尔果斯中亚风情街

Power Journeys 是蔚来为了让用户“愉悦畅行抵达诗与远方”，而发起的能源布局项目。在基础设施不完善但“极具向往感”的目的地部署充换电设施，满足车主补能需求，“让油车能去的地方电车也能去”。

截至 2023 年 7 月，蔚来已累计贯通包括川青滇 3 条进藏路线、河西走廊、独库公路、川西大环线、呼伦贝尔草原线、长城山海线在内的 59 条路线。

IT之家附蔚来官方宣传海报如下，建议将手机顺时针旋转 90° 观看。显示器无法旋转的网页端用户，可以 将自己的脖子向左旋转 90° 将图片保存至本地，右键选取“向右旋转”后打开观看。

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