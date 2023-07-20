蔚来汽车宣布电池升级日租服务开启：单日价格 50 元，支持一地取全国还

IT之家 7 月 20 日消息，蔚来汽车官方今日宣布，电池灵活升级日租服务，支持一地取全国还，先用后付。

据蔚来官方介绍，蔚来标准续航电池包用户可按需灵活升级长续航电池包，用户可选择按日、按月、按年三种电池灵活升级方案，“持续享受电池技术进步带来的红利”。

IT之家从蔚来官方海报获悉，70/75kWh 的标准续航电池包升级到 100kWh 的长续航电池包，按年升级费用为 9800 元（周期为 366 天），按月升级费用为 880 元（周期为 31 天），按日升级费用为 50 元。需要注意的是，按日升级费用不包含取电、还电所产生的换电费用。

以换电服务为著称的蔚来汽车，7 月 14 日宣布达成第 2500 万次的累计换电总数。据介绍，蔚来 0-1000 万次换电用了 1506 天，1000 万-2000 万次用时 273 天。其中，累计 2000 万次换电于 4 月 3 日达成，而此次累计换电次数从 2000 万次达到 2500 万次，历时 102 天。

据IT之家此前报道，蔚来副总裁沈斐则近日表示，无感换电 / 换电不断电功能将很快到来。

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