蔚来汽车累计换电总数达成 2500 万次，今日上线 8 座充换电站

IT之家 7 月 14 日消息，7 月 14 日上午，蔚来汽车官宣达成第 2500 万次的累计换电总数。据介绍，蔚来 0-1000 万次换电用了 1506 天，1000 万-2000 万次用时 273 天。其中，累计 2000 万次换电于 4 月 3 日达成，而此次累计换电次数从 2000 万次达到 2500 万次，历时 102 天。

此外，蔚来能源工程师 @加电小能 也宣布，今日蔚来已上线累计 8 座充换电站、目的地充电站：

蔚来换电站 | G42 沪蓉高速常州恒耐创智天地

‎蔚来换电站 | 荆门中石化龙井

‎蔚来换电站 | 上海三邻桥体育文化园

‎蔚来换电站 | 杭州青山湖科技城孵化基地

‎蔚来超充站 | 上海三邻桥体育文化园

‎蔚来超充站 | G42 沪蓉高速常州恒耐创智天地

‎蔚来超充站 | 杭州青山湖科技城孵化基地

‎蔚来目充站 | 上虞花间堂

IT之家此前报道，7 月 9 日蔚来上线“充电地图”监测网站，可实时监测累计换电次数、换电站、超充站、目的地充电站、接入第三方充电桩等功能。该网站不仅可以监测全国，还可以随意切换城市，筛选换电站、充电站、第三方充电桩。结合网站上线的时间点，可推测网站近期上线是为记录“里程碑时刻”而铺路。

数据显示，蔚来目前共有 1553 座换电站，其中高速公路换电站 425 座；超充站 1502 座，超充桩 7368 根；目的地充电站 1296 座，充电桩 9254 根；接入第三方充电桩 753632 根，“电区房”覆盖率 73.1%。

截至IT之家发稿，蔚来汽车试试累计换电次数已达 25006261 次，数据仍在上涨。需要注意的是，蔚来汽车暂未在港澳台等地区开展各项业务。

2023 年 6 月，蔚来汽车单月交付 10707 辆，环比增长 74.0%。其中 SUV 交付 6383 辆，高端智能电动轿车交付 4324 辆。1-6 月累计交付 54561 辆，历史累计交付 344117 辆。

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