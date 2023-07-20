三星官方客服透露 One UI 6 Beta 更新内容：重新设计通知面板、音乐播放器等

IT之家 7 月 20 日消息，预计三星即将推出 One UI 6.0 的公开测试版，这是三星的下一代重大更新，但目前还没有太多细节曝光。不过，一位三星客服人员可能透露了一些信息。

据该客服人员称（来源：推特用户 @tarunvats33），One UI 6.0 的测试版对一些用户界面元素进行了重新设计，包括通知面板、音乐播放器、三星的图标和设置菜单。此外，One UI 6.0 还更新了三星自带应用的设计，并使用了更好的排版，可能是指改进了字体和可读性。

不过IT之家需要指出的是，三星客服人员并不一定对未发布的产品和固件有很准确的了解。有时候，他们对未发布的产品的了解和其他人一样多。所以，对这些信息还是要持怀疑态度。

不过，上述客服人员提到的这些变化也并不离谱。这些都是每年一次的 One UI 更新可以预期的变化，改进的 UI 元素、更好的图标和字体、全新的设置更新、以及通知栏和第一方应用的变化已经成为近期 One UI 的常规更新。

唯一比较引人注意的是音乐应用，这是三星自带的应用之一，但该客服人员特意单独提到了它，原因不得而知。当然，三星是否会对其进行大幅更新还有待观察。

Galaxy S23 系列应该是第一个获得 One UI 6.0 测试版更新的手机，然后是三星旧款旗舰和折叠手机。公开测试版可能会在 Unpacked 活动之后发布，后者将于 7 月 26 日举行。

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