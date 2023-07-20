三星 Galaxy Watch 5/6 智能手表将迎来新应用：可测量周围环境和物体温度

IT之家 7 月 20 日消息，三星的 Galaxy Watch 5 以及即将推出的 Galaxy Watch 6 都内置温度传感器，不过其实际用途并不多，但一款新的应用将改变这一现状。

该应用名为“Thermo Check”，可以测量周围物体的温度。其利用手表内置的红外温度传感器，通过新的皮肤温度 API，收集温度数据。三星表示，用户可以用这款应用“测量他们周围环境的温度”，比如他们想要游泳的水或者他们准备吃的食物。因为使用的是红外传感器，所以无需与物体接触就能得到温度读数。

IT之家注意到，目前三星只是在经期追踪和少数其他数据方面使用了这个传感器，不过，即使有了这款新应用，用户似乎仍然无法随时获取自己皮肤温度的读数。

Thermo Check 应用将首先与“即将推出的 Galaxy Watch 设备”一起推出，也就是 Galaxy Watch 6 系列，随后该应用也将向 Galaxy Watch 5 和 Watch 5 Pro 提供。三星将于 7 月 26 日举行 Unpacked 发布会，届时 Galaxy Watch 6 智能手表将正式发布。

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