中国汽车动力电池产业创新联盟：将提出动力电池推荐规格尺寸

IT之家 7 月 20 日消息，中国汽车动力电池产业创新联盟（以下简称“创新联盟”）举办的动力电池规格尺寸研讨会今日在北京顺利召开，来自整车企业、动力电池及系统企业等 30 余家行业主流企业的专家代表参会。

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IT之家从创新联盟官微获悉，在会上，创新联盟介绍了前期关于动力电池规格尺寸的相关调研情况，并根据调研的情况提出了推荐意见以及待讨论的话题。各企业代表围绕讨论的话题以及企业的实际情况，从整车企业平台化规划、电池企业生产需求、动力电池回收及梯次利用等多个切入点进行了充分探讨。

此外，来自中汽中心、中国电子科技集团、北方车辆研究所的 3 位行业专家肯定了近几年的产业创新与平台化产品市场趋势，并对此次尺寸标准化工作的目标提出期望和建议。

创新联盟理事长董扬在会上给出了联盟对未来动力电池规格尺寸工作的方向目标。下一步，创新联盟将整合各企业代表意见，与整车企业和电池企业进一步沟通，提出动力电池推荐规格尺寸，从而促进产业的健康高效发展。

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