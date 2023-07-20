亚马逊云 CEO 谈生成式 AI：十公里刚跑出几步，论胜负为时尚早

7 月 20 日消息，ChatGPT 引起全球对 AI、尤其是生成式 AI 的广泛关注。亚马逊云科技 CEOAdam Selipsky 在接受媒体采访时就生成式 AI 发表了自己的观点。他认为，生成式 AI 目前处于非常早期的阶段，就像十公里比赛刚跑出几步，谈论胜负为时尚早。

Adam 认为，生成式 AI 目前处于非常早期的阶段，就像十公里比赛刚跑出几步，谈论胜负为时尚早。就像回到 1997 年互联网正蓬勃发展时问，谁会是领先的互联网公司? 大部分人的回答可能是 AltaVista，这是一家当时占主导地位的搜索公司，然而，当今一代的年轻人可能对这个公司已经不太熟悉了。一场 10 公里的比赛，不能刚跑出几步就下结论谁将在比赛中领先。现在，生成式 AI 需要的是尝试、多样化选择和普惠化。

对于生成式 AI 带来的改变，Adam 认为，生成式 AI 将给世界带来突破式的变革，且有可能是自互联网诞生以来最大的变革。互联网使知识普惠化，生成式 AI 将使人工智能技术普惠化。

“生成式 AI 在聊天机器人和搜索上的应用优势已经有目共睹，但这只是众多可能性的冰山一角。未来，生成式 AI 将为各行各业带来变革。”Adam 表示。

另外，Adam 认为，模型的选择与灵活性、企业级安全与隐私保护、数据战略是生成式 AI 的三大基石。亚马逊云科技为这三大基石分别提供了相应的解决方案。

据悉，今年 4 月，亚马逊云科技宣布推出生成式 AI 新工具，向全球客户展示了亚马逊云科技针对生成式 AI 的三层技术路线，涵盖底层基础设施、中间层托管服务和基础模型，以及顶层的生成式 AI 应用。

最近，亚马逊云科技还宣布投资 1 亿美元成立生成式 AI 创新中心，致力于联接亚马逊云科技的机器学习和 AI 专家与全球客户和合作伙伴。

“展望未来，生成式 AI 的影响将是革命性的，前途不可限量。”Adam 认为。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。