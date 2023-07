亚马逊宣布旗下所有 Whole Foods 超市年底前将引入掌纹支付技术

IT之家 7 月 20 日消息,据 CNBC 报道,亚马逊今日宣布,到今年年底,消费者将可以在该公司旗下所有 Whole Foods 超市使用掌纹支付技术 Amazon One。

▲ 图源 亚马逊官网

Amazon One 是一种生物识别技术,用户只需将手掌放在扫描设备上即可自动付款。购物者首先必须将手掌连接到预设的信用卡上,之后他们只需在收银台挥手即可付款。

IT之家此前报道,亚马逊此前已在其 Amazon Go 无人收银商店中引入了该技术,后来则开始将其引入到 Whole Foods 超市中。Amazon One 目前已入驻 200 多个 Whole Foods 门店,未来几个月将拓展至全部约 500 家门店。

亚马逊今日还表示,市场对该技术的需求“不断增长”,Amazon One 的使用量已达 300 万次。

亚马逊正越来越积极地向第三方推销其实体零售技术,目前该公司已与机场商店、体育场馆和音乐会场签署协议,安装其掌纹支付技术和名为“Just Walk Out”的无人收银结账系统。

