《万智牌》画师抱怨 AI 泛滥：我的作品被引用次数比毕加索还多

IT之家 7 月 20 日消息，其作品曾被用于《龙与地下城》《万智牌》等知名游戏的波兰数字艺术家 Greg Rutkowski 近日在接受 BBC 采访时表示：“我的作品在 AI 中的应用比毕加索还要多”。

▲ 图源 Pixabay

Greg 表示，自 2022 年 9 月以来，他的作品已被生成式 AI 工具引用超过 40 万次，但并未获得他的同意。他在检查引用时发现，他的名字被提及次数比毕加索和达芬奇还要多。

Midjourney、Dall.E、NightCafe 和 Stable Diffusion 等生成式 AI 网站只需几秒钟，就能根据用户提示制作新的 AI 生成作品。这些网站通过从互联网上抓取数十亿张现有图像来深度学习，但艺术家们抱怨这些通常是在未经他们同意的情况下进行的。

Greg 表示：“在我发现这种情况的第一个月，我就意识到它显然会影响我的职业生涯，我将无法在互联网上识别和找到自己的作品。这些搜索到的图片与我的名字相关联，但并不是我创作的，所以这会给寻找我作品的人带来困惑。”

Greg 还补充道：“我们多年来所做的一切工作都被 AI 轻易地夺走了。真的很难说这是否会改变整个行业，以至于人类艺术家会被彻底淘汰。我认为我的工作和未来都打着一个巨大的问号。”

IT之家此前报道，一些国内外游戏公司已经开始尝试用 AI 部分替代原画师的工作，有游戏公司甚至已经裁掉一半的原画师。

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