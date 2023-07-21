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英特尔发布 AMD RX Vega M 独显驱动更新，适用于 NUC 套件

2023/7/21 7:51:46 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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感谢IT之家网友 imisaka 的线索投递！

IT之家 7 月 21 日消息，英特尔推送 AMD Radeon RX Vega M 显卡驱动更新，基于 Windows 10 64 位，适用于英特尔 NUC 套件 NUC8i7HNK 和 NUC8i7HVK，点此下载

IT之家注意到，该更新应安装 Intel HD Graphics 驱动程序和 Radeon RX Vega M Graphics 驱动程序。如果均未安装，可能会遇到以下三种情况：

  • 图形不稳定

  • 无法设置多个显示器

  • 应用程序打开后崩溃

驱动支持：

  • Windows 11 22H2 版本

  • Microsoft AgilitySDK 1.602 版本

  • Microsoft Agility SDK 1.606 版本

驱动更新后将支持以下游戏：

  • 《漫威蜘蛛侠：重制版》

  • 《Thymesia：记忆边境》

  • Radeon Boost 可变速率着色支持《光环：无限》

  • 《笑傲江湖》重制版

  • 《F1 2022》

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关键词：AMD英特尔

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