英特尔发布 AMD RX Vega M 独显驱动更新，适用于 NUC 套件

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IT之家 7 月 21 日消息，英特尔推送 AMD Radeon RX Vega M 显卡驱动更新，基于 Windows 10 64 位，适用于英特尔 NUC 套件 NUC8i7HNK 和 NUC8i7HVK，点此下载。
IT之家注意到，该更新应安装 Intel HD Graphics 驱动程序和 Radeon RX Vega M Graphics 驱动程序。如果均未安装，可能会遇到以下三种情况：
图形不稳定
无法设置多个显示器
应用程序打开后崩溃
驱动支持：
Windows 11 22H2 版本
Microsoft AgilitySDK 1.602 版本
Microsoft Agility SDK 1.606 版本
驱动更新后将支持以下游戏：
《漫威蜘蛛侠：重制版》
《Thymesia：记忆边境》
Radeon Boost 可变速率着色支持《光环：无限》
《笑傲江湖》重制版
《F1 2022》
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