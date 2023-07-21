英特尔发布 AMD RX Vega M 独显驱动更新，适用于 NUC 套件

IT之家 7 月 21 日消息，英特尔推送 AMD Radeon RX Vega M 显卡驱动更新，基于 Windows 10 64 位，适用于英特尔 NUC 套件 NUC8i7HNK 和 NUC8i7HVK，点此下载。

IT之家注意到，该更新应安装 Intel HD Graphics 驱动程序和 Radeon RX Vega M Graphics 驱动程序。如果均未安装，可能会遇到以下三种情况：

图形不稳定

无法设置多个显示器

应用程序打开后崩溃

驱动支持：

Windows 11 22H2 版本

Microsoft AgilitySDK 1.602 版本

Microsoft Agility SDK 1.606 版本

驱动更新后将支持以下游戏：

《漫威蜘蛛侠：重制版》

《Thymesia：记忆边境》

Radeon Boost 可变速率着色支持《光环：无限》

《笑傲江湖》重制版

《F1 2022》

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