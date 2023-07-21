《尘封大陆》游戏战斗系统演示视频放出

IT之家 7 月 21 日消息，《尘封大陆》（Atlas Fallen）是由 Deck13 开发、Focus Entertainment 发行的一款游戏，将于 2023 年 8 月 11 日发行。

游戏开发商 Deck13 今天分享了战斗预告视频，玩家需要在一个满目疮痍、沙土覆盖的世界中，运用各种超能力，和传奇生物进行战斗。

整段战斗视频片长 5 分钟，玩家必须要借助神秘手套的力量，大量的机制和工具来帮助玩家在战斗中取得成功。

玩家可以利用沙子，灵活组建各种武器，此外配有灵活的规避动作，可以躲避敌人的攻击，此外还可以使用 Essence Stones 创建特殊的技能，用于防御或者进攻。

该游戏战斗系统还有丰富的装备系统，用户可以升级铠甲，增加角色属性，不过这些东西隐藏在世界各地，玩家需要自行探索。

IT之家在此附上这款游戏介绍如下：

于尘埃中崛起，将人类从堕落神灵的压迫中解放出来。

在这片永恒之地上御沙而行，这里充满了古老的危险、谜团和过去的碎片。使用强大的变形武器和毁灭性的沙动力超能力，进行壮观的超能力战斗，猎杀传奇怪兽。

瞄准并收集敌人的真气，塑造你自己的自定义游戏风格，在完全多人合作或单人剧情战役中为人类打造一个新时代。

于尘埃中崛起，掀起风暴。

驾驭狂沙，探索充满秘密、不同区域和危险的独特奇幻世界

在英勇的超能力战斗中单独或与朋友一起狩猎传奇生物

释放你的力量，创造致命的变形武器

以独特的自定义技能和超能力崛起，成为终极冠军

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