杭州亚运村启用全国首个新能源汽车全能“超级快充站”，可无线充电

IT之家 7 月 21 日消息，据国网浙江省电力有限公司官方公众号“浙电 e 家”7 月 20 日晚间报道，7 月 19 日起，国家电网杭州萧山亚运村充电站正式启用。

该充电站包含了 8 个 500kW 大功率充电装置、8 个无线充电停车位及 8 个 60kW 的 V2G（IT之家注：Vehicle to grid，电动汽车入网技术，或称车网互动）充电桩，官方称相当于一个新能源汽车的全能“超级快充站”。同时，据《科技日报》报道，该充电站还是全国首个同时拥有大功率、无线充电、V2G 功能的充电站

这套电动汽车充电设施由国网杭州供电公司建成投运。据称，本次投入使用的大功率充电桩可实现 15 分钟最快充入 60 kWh 的电量，且支持无线充电的电动汽车可实现“即停即充”。

其中，大功率充电桩搭载了新型的碳化硅半导体功率器件、强制液冷技术，官方表示整体具备如下特征：

输出电压高、频率高

充电效率比常见快充桩提升 1.4 倍，比慢充桩提升 3.1 倍

有效降低充电桩在充电中电缆、接口温度，提高充电设施使用寿命

国网杭州市萧山区供电公司工作人员李豪帅指出，“亚运村充电站的无线充电设施、原理，与我们日常生活中的手机、耳机实现无线充电类似，通过充电设施和汽车内的线圈，分别发射和接收电能。此外，汽车无线充电避免了接触式充电需考虑统一接口的麻烦、裸露导体存在的安全风险”。

此外，60kW 双向 V2G 充电桩也接入了国家电网智慧车联网平台，号称可实现“毫秒级”的负荷实时智慧调度。其具备双向能量传输功能，。官方介绍提到，用户可在用电高峰时向电网输电，用电低谷时给车辆充电，达到“移峰填谷”的效果。

另据国网杭州供电公司公告，目前已完成杭州 49 个亚运竞赛场所、809 个充电设施的安装，截至 6 月 30 日，杭州市已建成公共充换电站 1855 座，公共充电桩 2.1 万余个，全社会日均充电量约 256 万 kWh，为杭州近 58 余万辆电动汽车提供日常充电服务。

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