小鹏汽车：有商家以小鹏的名义低价出售设备，将依法追究到底

IT之家 7 月 21 日消息，小鹏汽车发布声明，称有部分商家以小鹏汽车的名义在电商平台低价出售仿冒家充设备、翻新机、违规设备等，这种行为不仅损害了小鹏汽车的品牌形象，也严重影响了小鹏用户的消费体验。

小鹏汽车已经采取一系列措施维护知识产权和品牌形象，对于任何侵权行为都将依法追究到底。

小鹏汽车提醒，小鹏家充桩目前仅在小鹏汽车 App、天猫小鹏汽车官方旗舰店和京东小鹏汽车官方旗舰店 3 个渠道售卖。对于非官方渠道购买的家充产品，小鹏无法提供质保及其他服务，也无法承担因仿冒产品质量问题造成的维修、赔偿、保险等责任和损失。

IT之家从官方得知，小鹏第二代家充桩售价 5000 元起，支持 P7 / P5 / G3i 车型，分为 7KW / 11KW。

7KW 包安装（30m 线缆） 5000 元

11KW 包安装（30m 线缆） 7000 元

小鹏第二代家充桩支持 4G 联网数据传输，用户可以通过手机 App 掌握充电桩的实时运行状态，或者进行各种远程操作。

整机防护等级达到 IP54、工作温度范围覆盖-40℃到 60℃，具备过欠压、过流、漏电、防雷、过温、接地等多种保护功能；可通过私桩共享功能授权其他用户共享家充桩，并支持所有符合国标交流接口的电动汽车使用。

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