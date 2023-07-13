杭州亚运会发布《文明观赛礼仪》，比赛现场严禁个人直播

IT之家 7 月 13 日消息，7 月 12 日，杭州亚运会公众售票官网发布亚运会文明观赛礼仪，包含入场礼仪、观赛礼仪、退场礼仪三方面。其中明确指出，严禁在比赛现场进行个人直播，如允许拍照，应避免使用闪光灯，以免影响运动员。

第 19 届亚洲运动会将在中国浙江省杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华举行，杭州是中国第三个取得亚运会主办权的城市。

杭州亚运会共设游泳、射箭、田径、羽毛球、棒垒球、篮球、拳击等 40 个大项，61 个分项，15 个比赛日，预计产生 483 枚金牌。

IT之家附《杭州第 19 届亚运会文明观赛礼仪》全文如下：

一、入场礼仪

1.着装文明得体。着装应文明、得体，以舒适、休闲、整洁、大方为宜。

2.提前到达场馆。为确保能够准时入场观看比赛，观众应充分考虑交通与安检排队所需时间，提前抵达场馆。到达比赛场馆应尽快入场，避免场馆入口处人群拥堵。

3.有序入场。按指引排队入场，礼让老弱病残孕者，主动配合安检人员接受检查，不大声喧哗。入场馆后应迅速入座，不在过道上停留。

二、观赛礼仪

1.尊重各国家 (地区)。尊重各参赛国家、地区，在升旗、奏歌环节，请肃立并行注目礼，不要在场内随意走动。

2.向运动员表示敬意。赛前介绍运动员时，观众应用掌声表示鼓励。比赛中观众可为双方运动员鼓励加油，无论胜负，对各国参赛运动员的精彩表现给予应有的尊重。

3.掌握喝彩时机。比赛的发球、发令时，保持安静，以免影响运动员。对精彩比赛可报以热烈的掌声，不能喝倒彩或起哄。有颁奖仪式时，请在颁奖仪式结束后有序退场。

4.文明使用手机。观众入场后，应自觉把手机调整为震动或关闭。在接听电话时，应尽量放低音量，以免打扰他人。

5.服从现场管理。场馆内严禁吸烟、斗殴、起哄、追逐嬉闹；严禁翻越护栏；严禁超越安全警戒线；严禁向场内投掷物品；严禁使用打火机、火柴等明火；严禁在比赛现场进行个人直播。如允许拍照，应避免使用闪光灯，以免影响运动员。

6.保持赛场文明。观众应守法、有礼、有序，理智、热情。不得在看台上随意走动，不高声喧哗，不随地吐痰，不乱扔垃圾。

7.爱护公物。严禁乱贴、乱画、攀爬馆内设施，不得随意触动馆内电器和消防设施。

三、退场礼仪

1.文明有序退场。观众应按座位顺序，向最近出口缓行退场，不推不挤不抢，不在馆内逗留。已退至场外的观众应尽快散离。

2.应避免提前退场。比赛过程中，观众尽量不要提前退场，应等比赛结束后再离开；需提前退场，应选择在中间休息时离开，以免影响其他观众。

3.维护公共环境。离开时请将垃圾带出场外并分类投放，不能把垃圾随手丢在过道上或放在座位上，以保持环境整洁。

4.遇到突发事件时，观众应听从工作人员的指挥，按照指定路线疏散，迅速有序离开场馆。应尽可能地帮助老、弱、病、残、孕者先离开危险区域。

5.如有其他需要，可向现场工作人员和志愿者寻求帮助。