《Roblox》将开放创作者内容订阅服务，有助于对抗《堡垒之夜》

IT之家 7 月 19 日消息，在线创作游戏分享平台《Roblox（罗布乐思）》近日发布公告称，官方正在开发一项新工具，以允许平台创作者提供内容订阅服务，未来这也可能将成为创作者们通过《Roblox》获取收入的重要新方式。

▲ 图源 Roblox 官网

目前《Roblox》已经为创作者们提供了多种收入方式，包括在自建内容或公开市场上销售虚拟物品、提供某些内容的通行证或数字门票等，然而这些都是一次性付费，官方认为订阅系统能为创作者们提供一种“与用户建立经常性经济关系，并有可能提高其收入的可预测性”方式。

而据 The Verge 分析，《Roblox》开放订阅化还能让其与另一个元宇宙体验创作平台《堡垒之夜》相抗衡。目前《堡垒之夜》的系统会根据人们游玩数字内容的时间等因素来奖励创作者，但不允许创作者在这些内容中直接销售虚拟商品或提供订阅。寻求灵活收入方式的开发者可能会因此更倾向于选择《Roblox》。

IT之家从官方公告中获悉，《Roblox》尚未确认该功能何时会上线，同时也没有表明是否会包含防止未成年用户无意间订阅 / 未经监护人允许时订阅等情况的措施。此外，官方还在公告中表示会在“更远的未来”提供“在虚拟世界中购买现实世界商品的能力”，但具体上线时间也未透露。

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