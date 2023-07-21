适马 35mm F1.4 DG DN Classic 镜头售价 7910 元：限量 200 支，仅为中国制造

IT之家 7 月 21 日消息，适马不久前发布了 35mm F1.4 DG DN Classic 镜头，仅为中国制造，全球限量 200 支。现在，适马宣布这款镜头价格为 7910 元，具体上市时间等通知。

据IT之家此前报道，适马今年 4 月发布了普通款的 35mm F1.4 DG DN 镜头，可选 E 卡口和 L 卡口，目前售价 5688 元。

适马表示，这款 35mm F1.4 DG DN Classic 镜头最初出现在适马中国十周年合作伙伴大会的现场。官方称这款镜头将复古电影镜头技术用于民用相机镜头上，仅为中国制造。这支镜头基于艺术、而非技术，基于美学、而非光学。

适马表示，35mm F1.4 DG DN Classic 采用最尖端的复古电影镜头技术，形成梦幻光晕效果，为每个场景添加了强烈的艺术化、电影化风格。虽为“复古”，它却并非如过去低像素时代的成像，而是结合了现代化分辨率与复古光影效果，呈现出一种全新的表现形式，仿佛是在当下引领观众回望时间的质感。

外观方面，镜身上独有的金色“Classic”标识尽显复古美学，与 SIGMA Classic 复古电影镜头系列标识相同。“Classic”采用纯手工上色，延续了会津地区传承千年的传统漆器工艺。

包装方面，镜头包装的最表层呈现了一幅精心设计的相框，简单如一幅画，而框中自有世界。将喜爱的照片珍藏于框中，日后随着盒子打开，你会看到一幅被时光定格的画面。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。