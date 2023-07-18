尼康相机新镜头：消息称腾龙 35-150mm f / 2-2.8 即将推出 Z 卡口版

IT之家 7 月 18 日消息，据 Nikonrumors 消息，适用于尼康 Z 卡口的腾龙 35-150mm f / 2-2.8 镜头将于下周发布。

据IT之家此前报道，腾龙在 2021 年推出了 35-150mm F / 2-2.8 Di III VXD 镜头。这是一款大光圈长焦变焦镜头。该产品用途广泛，广角端最大光圈达到了 F2，长焦端也具有 F2.8 的光圈，适用于风景、人物以及特写拍摄。

腾龙 A058 镜头采用了新型光学结构，15 组 21 片设计，配备了 4 片 LD（低色散）镜片和 3 片 GM（玻璃铸造非球面）镜片，保证了中央到边缘的画质表现。产品搭载线性马达对焦机构 VXD（音圈高转矩驱动），有着安静高速的特点，兼顾视频拍摄。同时，对焦机构还兼容索尼相机的“高速混合 AF”、“眼部 AF”功能。此外，镜头广角端最近拍摄距离为 0.33m，拥有近摄能力。

目前，腾龙 35-150mm F / 2-2.8 Di III VXD 索尼 E 卡口版是售价 12950 元。

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