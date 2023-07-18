永诺推出 YN50mm F1.8S DA DSM 二代镜头：适用于索尼 E 卡口相机，799 元

IT之家 7 月 18 日消息，永诺 YN50mm F1.8S DA DSM 二代镜头现已发售，适用于索尼 E 卡口相机，首发价 799 元。

这款 APS-C 镜头约等效全画幅 75mm 视角，相比一代改善了镀膜和镜身外壳工艺，升级对焦算法，提升了对焦速度和精度。

这款镜头有着 7 片光圈叶片，7 组 8 片镜头结构，约 30.4° 视角范围，最近对焦距离约 0.45 米，最大放大倍率约 0.14x，最小光圈 F / 16，最大直径及长度 ɸ64x58 毫米，重约 134 克，滤镜直径 49 毫米。

相比一代产品，二代主要升级有：

1.防污氟镀膜处理，具有更好地憎油憎水性，有效减少灰尘与污渍附着于镜片上，易于清洁；

2.镜身后壳采用撒点喷漆工艺，握感舒适，有效减少指纹残留；

3.采用低色散玻璃镜片，更好地抑制色散问题；

4.升级数控步进电机 (DSM) 的对焦算法，对焦声音小，对焦精度高、快、准。

这款镜头目前已经上架开售，感兴趣的用户可以通过IT之家下方链接查看更多详情。

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