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比亚迪方程豹放出更清晰“豹 5”车型预告，外观细节首度公开

2023/7/21 16:46:46 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 21 日消息，继昨日在社交平台放出两张曝光度较低的新车预告图之后，比亚迪旗下“个性化”子品牌方程豹今日在其官方微博等平台又发布了一段“豹 5”的预告视频

此次发布的视频，几乎将这款新车的外观完全展示了出来。新车采用硬派 SUV 常见的方盒子造型，前脸并未采用时下新能源车常见的封闭式设计，而是配备了一条较为粗壮的镀铬饰条，方程豹品牌 LOGO 镶嵌其中，从视频中可以看出，该车大灯组整体点亮后将整个中网部分以矩形包围，视觉效果较强。此外，新车配备了厚实的前保险杠和下包围。

来到车身侧面可以看见，新车在门把手、行李架、下包围和轮眉等多处采用了黑色设计，进一步强调其硬派身份。该车从轮廓到细节大量采用直线条，且配备了传统形式的门把手。

车尾部分，同样可以看见大尺寸的后保险杠，尾门采用侧开设计，配备硬派越野常见的外挂式备胎

结合IT之家此前报道，豹 5 定位新能源硬派越野，号称对标奔驰 G 级等车型，搭载比亚迪全新混动平台 DM-o 及云辇-p 智能车身控制系统。此外，由于此前亮相的伪装车印有数字“2318”，因此其被普遍解读为配备“双电机、三把差速锁”，同时续航破千、将于 8 月发布

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关键词：比亚迪方程豹豹5

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