消息称拼多多旗下 TEMU 将在美国开放本土卖家入驻

IT之家 7 月 21 日消息，据《晚点 LatePost》报道，拼多多旗下跨境电商平台 TEMU 计划在美国市场向本土卖家开放入驻，不过目前暂无明确上线时间。分析指出，本土卖家入驻将使平台有更丰富的商品供给，也能改善消费者的购物体验，例如从本土发货将大大压缩物流时间。

近期，TEMU 在海外市场强化生态建设方面动作不断。拼多多本月在海外推出来了办公社交应用“Whalek”，目前 TEMU 商家已经开始使用这款 App 进行社交聊天和商务办公。

此外，TEMU 也在本月首次进军亚洲市场，其网站上的下拉菜单已经支持选择日本作为发货的目标国家。

Temu 的销售模式迄今为止在西方广受欢迎，特别是考虑到许多欧美消费者正一直在与通货膨胀和生活成本危机作斗争。自去年 9 月在美国推出以来，总部位于波士顿的 Temu 已扩展到其他 22 个国家和地区，在其中许多国家和地区的 App 下载排行榜上均位居前列甚至榜首。

今年 4 月，Temu 上线欧洲多国，包括英国、德国、法国、意大利等，其中很多产品定价都在 0.9 美元（IT之家备注：当前约 6.453 元人民币）或 1 英镑（当前约 9.24 元人民币）以下，对欧美消费者颇有吸引力。

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