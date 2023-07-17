东风本田新战略：预计至 2027 年将不再投放燃油新车，2030 年前推出 10 款以上纯电车

IT之家 7 月 17 日消息，东风本田举行二十周年主题活动，发布了代号为“创未来 2030”的新战略。

IT之家从官方获悉，预计至 2027 年，东风本田将不再投放燃油新车，2030 年前累计推出 10 款以上纯电动车型；依托 e:NS、e:HEV / e:PHEV 强电智混以及全新自主品牌车型的产品矩阵，全面构筑东风本田品牌。同时，东风本田的全系车型将搭载最新的 Honda SENSING、Honda CONNECT 等智能化技术。

据了解，东风本田于 2018 年发布了“Seeing the future”新能源品牌战略，持续推出了 HEV、PHEV、EV 多款产品，打造纯电动力、混合动力、插电混合动力等三位一体的新能源产品矩阵。

值得一提的是，东风汽车集团股份有限公司 6 月产销分别为 155962 辆、179119 辆，同比均大幅下降，其中新能源产销为 22473 辆、24964 辆。其中东风本田 6 月产销分别为 40716 辆、42358 辆，相较于同期仍大幅下滑。

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