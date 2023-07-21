华为云发布自动驾驶开发平台，内置盘古大模型

IT之家 7 月 21 日消息，华为云智能驾驶创新峰会 & 乌兰察布汽车专区发布会于今日在乌兰察布举行，华为云正式发布了旗下自动驾驶开发平台。

据介绍，该平台基于盘古大模型和 ModelArtsAI 开发生产线。目前，该平台已经在长安、一汽等多个车企以及矿用卡车、港口 ART、专线物流重卡等商用车场景中应用。

此外，华为云在当天与华人运通、禾多科技、赛目科技、星尘数据等企业签署战略合作协议，宣布在自动驾驶领域，云服务、大数据等技术方面开展深入合作。

IT之家从官方直播中获悉，华为还与生态伙伴共同发起了“自动驾驶关键技术攻坚倡议活动”，呼吁业界共同突破自动驾驶领域的技术关卡和各种安全问题，适应多样化场景和环境。

7 月 7 日，华为云正式发布了盘古大模型 3.0，这是一个完全面向行业的大模型系列，包括 5+N+X 三层架构，为客户提供 100 亿参数、380 亿参数、710 亿参数和 1000 亿参数的系列化基础大模型。

▲ 图源华为云官方直播，下同

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