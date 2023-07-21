阿里云开源图计算引擎 GraphScope 打破历史纪录，登顶图基准榜单

IT之家 7 月 21 日消息，近年来，社交网络、电商、金融、通信、交通等行业都相当注重于图数据库管理系统（图数据库）的效率，围绕图数据库管理系统的“图数据计算”也同时成为了行业热点。

据阿里云官方公众号表示，阿里云开源图计算引擎 GraphScope 目前登顶国际权威图基准测评“LDBC SNB Interactive” 榜单，一举打破榜单历史纪录。

▲ 图源 阿里云官方公众号

据悉，LDBC（Linked Data Benchmark Council）是图数据管理领域的国际权威组织，其设计的 LDBC SNB Interactive 榜单是业界最受认可的图数据库基准评测。该评测包含最大规模 300GB 的模拟 Facebook 社交网络图数据，通过驱动程序向待测系统快速发送各类查询请求，以系统每秒能处理的查询数量（查询吞吐率）作为其性能的主要衡量指标。

阿里云声称，其开源图计算引擎 GraphScope 采用自研的下一代 Flex 架构，单节点执行图数据库查询的吞吐率超过 30000 QPS，在未依赖任何“预计算”的前提下，于 LDBC 评测中一举登顶，性能发挥达此前纪录保持者的 2 倍。

阿里云同时表示，GraphScope Flex 架构是 GraphScope 下一代演进方向，针对图数据相关业务的多样化和碎片化，GraphScope Flex 允许用户根据业务场景灵活选用组件，从而得到最适合其场景的部署形态。

IT之家注意到，阿里云已经在 2020 年开源了 GraphScope，有所兴趣的小伙伴们可以在 GitHub 中查看相关项目。

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