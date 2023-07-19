科技昨夜今晨 0719：我国新一代载人飞船预计 2027-2028 年飞行、所有 Win11 Dev 用户开测 AI 助手、阿里云盘上线“下载高峰 SVIP 极速通道”

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 7 月 19 日，星期三，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、杨利伟：我国新一代载人飞船预计 2027-2028 年飞行

航天英雄、中国首飞太空第一人、中国载人航天工程副总设计师、国际宇航科学院院士杨利伟将军近日透露，目前我国正在研制新一代飞船，预计新一代飞船将在 2027 年～2028 年飞行。“现在我们飞船有三个人的承载能力，能把三个航天员送到太空中去并返回地面。将来新一代飞船，会有承载 4 至 7 个航天员的运输能力。载人登月也会用新一代飞船，去建构我们的空间站以及深空探测。”>> 查看详情

2、阿里云盘悄悄上线 “下载高峰 SVIP 极速通道”

近日有用户称，阿里云盘客户端近期开始出现下载限速现象，需要开通会员才能提速。在经过实测之后发现，当前 Windows 版本阿里云盘更新到 4.6.1 之后开始出现限速情况。阿里云盘界面显示，在下载文件时，会出现“当前下载高峰”、“SVIP 优享极速通道体验中”的字样，提供 3 分钟的免费体验时长。>> 查看详情

3、腾讯张军否认微信将推出“公务员专供版”

近日有传言称，微信撤回消息的时间将延长至 2 小时，引起舆论关注。传闻中提到，微信将推出“公务员专供版”，打破微信以往的撤回时限，由原本的 2 分钟延长至 2 小时，且部分领导的撤回时间可延长至 2 天。

7 月 18 日，腾讯公关总监张军在朋友圈否认了这则传闻的真实性，并表示：“这玩笑开大了。”他调侃称：“还真有人信。”>> 查看详情

4、消息称特斯拉上海工厂员工绩效从 1.2 倍涨至 1.5 倍，官方称无法予以回应

日前，特斯拉上海超级工厂有多位员工表示，他们最近获得的 2023 年第二季度绩效奖金大幅增加，达到月度基本工资的 1.5 倍。7 月 18 日特斯拉中国有关人士回应称，特斯拉上海超级工厂员工人数众多，目前还无法对加薪的相关情况予以回应。>> 查看详情

5、微软邀请所有 Dev 频道 Win11 用户，开放测试 AI 助手 Copilot

微软于 6 月 30 日面向 Dev 频道的 Windows Insider 用户，发布了 Win11 Build 23493 预览版更新，最大的亮点是引入了全新的 AI 助手 Copilot。微软在上线之初，仅邀请部分 Dev 频道用户测试 Copilot，不过在 7 月 13 日悄然更新博文，表示已向所有 Dev 频道用户开放。>> 查看详情

6、小米 MIX Fold 3 手机和 Pad 6 Max 平板曝光，消息称下月发布

据报道，在小米官方的 MIUI 服务器上，发现了小米 MIX Fold 3 和 Pad 6 Max 两款设备的固件，上述两款设备可能会在今年 8 月发布。>> 查看详情

7、微信下拉小程序新增音乐和音频

据网友反馈，微信更新到 8.0.38 版本后，下拉小程序新增音乐、音频和最近播放按钮，用户点击即可进入播放界面。值得一提的是，音乐小程序内的部分歌曲目前仅支持试听播放，试听时长为 1 分钟。如果想要听完整版歌曲，需要前往 QQ 音乐免费领取限时体验权益，该活动截止日期为 2023 年 8 月 31 日。>> 查看详情

8、上海要求提供手机点餐的餐厅应配备纸质菜单

据上海市消保委微信公众号消息，上海市消保委会同市餐饮烹饪行业协会制定发布《上海市网络点餐服务消费者个人信息保护合规指引》，自 2023 年 7 月 18 日开始实施。该文件中指出，餐饮服务经营者通过折扣或优惠的方式吸引消费者注册或授权的，应当单独取得消费者同意，不得与扫码点餐服务捆绑。餐饮经营者提供线下网络点餐服务的，应当同时备纸质菜单，纸质菜单供应的服务产品须与线上产品保持一致性。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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