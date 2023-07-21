AMD 锐龙 7000 桌面处理器配 DDR5 高频内存测试：游戏性能不升反降

IT之家 7 月 21 日消息，AMD 现已发布 AGESA 1007B 微码，为 AM5 主板带来了更高内存频率的支持。但外媒测试发现，采用最新 BIOS 的 AMD 锐龙 7000 处理器游戏基准测试显示，DDR5-6200 和 DDR5-7400 之间没有性能差异。

据介绍，外媒 Quasarzone 使用华硕 ROG STRIX X670E-E Gaming WIFI 主板，将其更新到基于 AGESA 1.0.0.7b 固件的最新 1514 BETA BIOS。

内存使用了一对科赋 DDR5 (16 GB x 2) 型号，并以两种配置运行：1:1 模式下的 DDR5-6200 (CL30-36-32-66) 和 1:2 模式下的 DDR5-7400 (CL34-46-44-80)。测试用的处理器为 AMD 的 R9 7950X 和 R7 7800X3D。

图源 Quasarzone

如上图所示，在 1080p 游戏和 1440p 游戏测试中，DDR5-6200 和 DDR5-7400 平台基本没有差别，DDR5-7400 平台甚至还有微小的性能下降。

由于 DDR5-7400 内存以 1:2 模式运行，这会将 IMC 频率减半，另外较高频率配置的时序也较高，这些因素可能导致游戏性能没有提升。但 DDR5-7400 也带来了更大的总带宽，这将对未来的桌面 APU 的核显性能释放有利。

据IT之家稍早前报道，AMD AM5 主板此前对 DDR5-6200 以上高频内存支持得不是很好，但 AMD 最新发布的 AGESA 1007B 微码支持了高频内存，现已有超频玩家使用 AMD B650E 主板将内存超频至 DDR-9058。

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