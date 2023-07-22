AMD Threadripper PRO 7985WX 次旗舰处理器曝光：64 核，支持 8 通道内存

IT之家 7 月 22 日消息，据外媒 Wcctech 报道，AMD 新一代线程撕裂者 Threadripper PRO 7985WX 出现在了 PugetBench 数据库中。

从命名来看，AMD Threadripper PRO 7985WX 应该是次旗舰型号，基于 Zen 4 架构，有 64 个核心，测试平台搭载了 256 GB (8 x 32 GB) DDR5-5600 内存。

作为对比，AMD 当前的旗舰型号线程撕裂者 Threadripper PRO 5995WX 为 64 核，拥有 256MB 三级缓存，采用台积电 7nm 工艺，支持 8 通道 DDR4 内存。

IT之家汇总 Threadripper 7000 爆料如下：

AMD 暂未宣布 Threadripper 7000 的发布时间，有消息称今年 9 月发布。Threadripper PRO 7000 系列处理器基于 Zen4 架构，核心数量更多，最高可达 96 核，支持 8 通道内存，拥有 128 条 PCIe 5.0 通道，不支持超频。Threadripper 7000 79x0X 支持 4 通道内存，拥有 64 条 PCIe 5.0 通道，支持超频。

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