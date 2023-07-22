苏姿丰：AMD CPU 在服务器市场份额已超 25%，否认迁移三星 4nm 工艺

IT之家 7 月 22 日消息，苏姿丰近日在回答记者提问中透露，AMD 处理器在服务器市场持续进步，目前市场份额已经超过 25%。

图源：AMD

这意味着 AMD 的业绩已经超过了 DIGITIMES Research 分析师此前的估计。关注服务器行业的 DIGITIMES 分析师预计，今年 AMD 的市场份额将超过 20%，而 Arm 份额超过 8%。

根据 Mercury Research 的数据，2022 年年初 AMD 处理器在服务器市场份额为 10.7%，在去年年底增长到 17.6%；而英特尔则从年初的 89.3% 下降到 82.4%。

AMD 在 CPU 市场（不包括物联网和定制硅）的总份额从 2021 年的 23.3% 上升到 29.6%，而英特尔的份额从 2021 年的 76.7% 下降到 2022 年的 70.4%。

苏姿丰在会上还否认了韩媒关于 AMD 选择三星 4nm 工艺的报道。

IT之家翻译苏姿丰的回答内容如下：“MI 300 是全球最复杂的产品，如果没有得到台积电的帮助，我们根本无法做到这一点”。

苏姿丰还幽默地调侃反问道：“你相信韩国媒体的报道内容吗？”

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