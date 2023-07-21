AMD 苏姿丰：对台积电以外的其他代工厂商持开放态度

IT之家 7 月 21 日消息，超威半导体（AMD）CEO 苏姿丰今日在日本东京接受《日经亚洲》采访时表示，AMD 对于台积电以外的其他代工厂持开放态度，该公司将“考虑其他制造能力”来生产 AMD 设计的芯片，以“确保 AMD 拥有最具弹性的供应链”。

▲ 图源 Pixabay

苏姿丰承认，寻找合适的替代厂商并不容易，因为台积电一直在芯片制造行业占据主导地位，并拥有尖端技术。台积电的竞争对手包括韩国的三星、中国台湾的联华电子以及美国的格罗方德等，但苏姿丰没有透露任何厂商的名字。

苏姿丰也对利用台积电在台以外地区的工厂持开放态度，包括台积电的美国亚利桑那州工厂：“事实上，包括美国和日本在内的世界各地正在加速制造业发展，我认为这是一件好事，我们希望利用不同地区的制造工厂来为我们提供一定的灵活性。”

苏姿丰还在采访中谈到了时下流行的生成式 AI，她认为：“使用 GPU 的人工智能领域有很大机会，因此我们大幅增加了资源，AI 现在是 AMD 的最高优先事项。”

AMD 预计，在人工智能需求强劲的推动下，用于加速数据中心的半导体市场将在未来三四年增长 50% 左右，达到 1500 亿美元（IT之家备注：当前约 1.08 万亿元人民币）。

当被问及 AMD 与 Nvidia 竞争的策略时，苏姿丰强调，在人工智能开发的某些领域，AMD 的技术和知识将比 Nvidia 更具竞争力：“人工智能将会有很多赢家，解决方案不只有一种。在推理工作负载（AI 根据先前处理的数据评估和理解新信息的过程）等领域，AMD 相信自己拥有‘最强大的解决方案’。”

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