育碧清理长期不登录游戏账号，遭到玩家普遍批评

IT之家 7 月 22 日消息，育碧近日向某位长期不登录游戏的用户发送电子邮件，通知该用户在未来 30 天内登录游戏账号，否则将清空该账号下购买的所有游戏和游戏装备。

玩家将这封邮件转发到社交平台之后，育碧官方也进行了正面回复，IT之家翻译如下：

你好，我们发送这封邮件的目的，是提醒你在未来 30 天内（自收到该邮件开始计算），点击邮件中的链接，或者访问育碧官网，操作避免账号被关闭。 我们当前不希望你失去访问游戏或者账号的权限，因此如果您在登录时遇到任何困难，请及时联系我们的售后人员。

玩家并不认可育碧的做法，在这条推文的下方均为负面评价，一些用户吐槽育碧为“Anti-consumer clown company”（反消费的小丑公司），还有用户认为育碧发布的电子邮件非常像是网络钓鱼邮件，很容易被黑客组织复制。

IT之家查询相关资料，育碧玩家此前也遇到类似的问题。一位挪威玩家此前沉迷游戏，后来追求健康生活卖掉电脑，随后重新下载游戏时发现账号无法登录。

育碧表示游戏消失的原因是作为长期不活跃用户育碧自动将玩家账号关闭并清理数据，所以即便找回账户资产也没法恢复。

育碧最后承认错误，认为不应该清理账号已购买的资产、付费订阅等。

国内也有相关的新闻，去年 8 月玩家周某起诉上海莉莉丝网络科技有限公司，一审法院在审理后认为其中关于“用户连续 365 天未登录游戏，莉莉丝有权删除数据，不承担责任”的条款无效。莉莉丝不服该判决提出上诉，二审法院最终判决驳回上诉请求、维持原判。

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