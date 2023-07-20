《权力的游戏》原著小说更得太慢，读者用 ChatGPT 自行补全《冰与火之歌》后两部

IT之家 7 月 20 日消息，IT之家的小伙伴们可能听闻过《冰与火之歌》这一小说名称，系列小说被改编为热门美剧《权力的游戏》。不过最近有读者嫌弃该小说作者 乔治・R・R・马丁“更得慢”，于是自行使用 ChatGPT，补全了《冰与火之歌》系列小说最后两部的内容。

▲ 图源 IGN

据悉，该读者名为 Liam Swayne，是一位程序员，他目前已经使用 ChatGPT 撰写了《冰与火之歌》系列最后两部作品《凛冬的寒风》和《春晓的梦想》，并在 GitHub 中创建了相关页面，阐述了他使用 ChatGPT 创建这两部作品时的技术细节。

Liam Swayne 在接受 IGN 采访时表示，他通过一系列提示引导 ChatGPT 撰写书籍：首先，他要求 ChatGPT 为《凛冬的寒风》第一章生成大纲。接着他重复多次上述步骤，最终创建了 45 个章节的大纲。接着，他令 ChatGPT 将这些大纲改写为更详尽的内容，并最终汇总得出了完整的书籍。

▲ 图源 Liam Swayne 的 GitHub 项目

IGN 表示，从 ChatGPT 撰写的文章中，可以看出该 AI 非常擅长“角色连续性”，即使该作品中的人脉关系相当错综复杂，ChatGPT 也可以从容应对。

值得一提的是，由 ChatGPT 所书写的小说中，没有出现原著“疯狂死人”的情节，尽管 Liam Swayne 特别提示过 ChatGPT，要求其在故事情节中“杀死一些人”，但是 ChatGPT 所生成的故事中，任何主要角色都没有死亡。

IGN 同时表示，虽然没有任何角色死亡，不过由 AI 生成的小说还是有一定看点，在《凛冬的寒风》中，琼恩・克林顿 （Jon Connington）勋爵变成了叛徒，反对丹妮莉丝・坦格利安 （Daenerys Targaryen)。而在《春晓的梦想》中，布兰登・史塔克 （Brandon Stark）发现 The Wall 不仅仅是一个物理屏障，而是一个阻碍夜王能量的神秘盾牌。Liam Swayne 认为，这种故事情节非常适合《权力的游戏》宇宙，特别具有看点。

目前 Liam Swayne 已经放出了这两本由 ChatGPT 撰写的《冰与火之歌》，感兴趣的小伙伴们可以在这里查看：《凛冬的寒风》、《春晓的梦想》

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